رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة معنية بالشباب لتعزيز دورهم في البناء والإعمار والنهضة

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، القرار رقم (104) لسنة 2025م، القاضي بإنشاء وحدة تُعنى بقضايا الشباب، وذلك استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م.

وتهدف الوحدة الملحقة بمكتب رئيس الوزراء إلى تفعيل دور الشباب وتمكينهم من الإسهام الفاعل في عمليات البناء والإعمار، في إطار جهود الحكومة لتعزيز مشاركة الفئات الشبابية في التنمية الوطنية، ودفع مسيرة النهضة الاقتصادية، والإسهام في صياغة مستقبل البلاد.

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