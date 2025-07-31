المؤسسة التعاونية للقوات المسلحة تطلق مبادرة العودة الطوعية من كسلا إلى الخرطوم

اطلقت المؤسسة التعاونية بالقوات المسلحة مبادرة للعودة الطوعية من ولاية كسلا إلى ولاية الخرطوم، حيث تم صباح الاربعاء، تفويج 7 باصات سفرية تضم حوالي 89 أسرة يقدر عدد أفرادها ب 412 فرد.

وأثنى مدير معسكر الكرامة البحوث الزراعية بكسلا الذي انطلقت منه الباصات، مبارك الخزين، على النازحين المغادرين وقال انهم تعايشوا طيلة فترات وجودهم في المعسكر بسلام ووئام مع المجتمع المحيط.

وأوضح الخزين أن المعسكر كان يضم مواطنين من أربع ولايات تجمعوا في فترات مختلفة منذ بداية الحرب، ومضى للقول أن غالبية الأسر بدأت في المغادرة وهي تحمل انطباعات جيدة عن الفترة التي أمضوها بولاية كسلا.