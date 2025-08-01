شمال كردفان تستقبل قافلة الإسناد زاد الميارم فيلق الشهيدة الدكتورة هنادي

استقبل اللواء شرطة الدكتور عبد الله عبد الرحمن عبدالله آدم بمكتبه برئاسة شرطة الولاية الوفد الاتحادي الزائر فيلق الشهيدة الدكتورة هنادي حرائر السودان قافلة الاسناد لولاية شمال كردفان زاد الميارم لعدد 10 ولايات برعاية كريمة من السيد وزير الدفاع .

وتراس الوفد كل من سعادة اللواء الركن معاش جمال الدين طه بشير شاور رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية ولاية شمال كردفان وسعادة اللواء شرطة حقوقي معاش الهادي احمد الدحيش نائب رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية ولاية شمال كردفان والوفد النسائي الزائر برئاسة الاستاذة اشراقة عثمان رئيسة الوفد والاستاذة سعدية احمد ابراهيم رئيس المبادرة وقيادات المرأة .

وعبر السيد رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية ولاية شمال كردفان سعادة اللواء الركن معاش جمال الدين طه بشير شاور عن سعادته بزيارتهم لرئاسة شرطة الولاية التي قدمت العديد من الشهداء بمعركة الكرامة وتقف مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها ذودا عن حياض الوطن .

واشاد بمجاهدات المراة السودانية ودفاعها عن تراب الوطن من خلال معركة الكرامة باسنادها للقوات المسلحة محييا استبسال القوات المسلحة السودانية وذودها عن حياض الوطن بوطنية ومهنية واحترافية.

كما عبرت الاستاذة سعدية احمد ابراهيم رئيس المبادرة للوفد الزائر عن سعادتها بزيارتهم لرئاسة شرطة الولاية مشيرة إلى فيلق الشهيدة الدكتورة هنادي لاسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها يضم عدد 10 ولايات من ولايات البلاد وانطلقت المبادرة عبر رئاسة لجنة المراة في لجان المقاومة الشعبية على مستوى البلاد لاسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها بمعركة الكرامة.

وشكرت الاستاذة اشراقة عثمان رئيسة الوفد على حفاوة الاستقبال من قبل السيد مدير شرطة ولاية شمال كردفان مشيرة بان الهدف من الزيارة للولاية هو تقديم الزاد والوقوف مع حكومة الولاية لدحر المليشيا المنحلة الارهابية من التراب الكردفاني وكافة اصقاع البلاد باذن الواحد الاحد ودعم المراة بولاية شمال كردفان.

وأشاد السيد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة الدكتور عبد الله عبد الرحمن عبد الله آدم بمجاهدات وشجاعة السيد نائب رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية ولاية شمال كردفان سعادة اللواء شرطة حقوقي معاش الهادي احمد الدحيش لقتله لمجموعة من عناصر المليشيا المتمردة الارهابية واعتقاله من قبلهم ومواجهته لهم بثبات وعزيمة قوية حتي فك الله اسره وعاد الينا سالما غانما يدافع عن تراب الوطن السوداني.

وقال إن العبء الاكبر بمعركة الكرامة والتضحيات كانت للنساء على مستوى البلاد واللائي قدمن دروس في الوطنية والتضحية والايثار وقدمن الشهيدات.

وقال أنه قد تم استهداف شرطة ولاية شمال كردفان من قبل المليشيا الارهابية المتمردة وقدمت اكثر من 18 شهيد وحيا أيقونة المرأة الشهيدة الدكتورة هنادي واداورها البطولية الكبيرة التي الهمت كافة النساء بالبلاد.