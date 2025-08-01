والي النيل الأبيض يدشن استخراج وتوزيع بطاقات اللاجئين..!

دشن الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بمباني مكتب مساعد معتمد اللاجئين بكوستي استخراج وتوزيع بطاقات اللاجئين بالولاية، وذلك بهدف الترتيب والتنسيق لحركة اللاجئين والحد من الوجود الأجنبي الغير مقنن وفق التوجيهات المركزية لضبط اللاجئين بالبلاد .

وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة ولجنة أمن الولاية ومفوض العون الإنساني ومساعد معتمد اللاجئين بالولاية اللواء معاش عماد الدين مصطفى والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وعدد من المنظمات الوطنية والأجنبية .

واستمع الوالي لشرح تفصيلي من مساعد معتمد اللاجئين بكوستي عن عملية الحصر والتسجيل للاجئين داخل المعسكرات وشروط وخطوات استخراج البطاقة عبر نظام مربوط بالسجل المدني والجوازات وصفحة الأجانب بالنظام الشبكي القومي لشرطة السودان .

كما تعرف الوالي ولجنة الأمن وأعضاء حكومة الولاية على مزايا الحصر واستخراج البطاقات واسهامها في حفظ الأمن والاستقرار وضبط حركة اللاجئين داخل وخارج المعسكرات .

وأكد والي النيل الأبيض على ضرورة التشديد على مسألة الوجود الأجنبي الغير مقنن ، ودعا الجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية المختلفة للتنسيق الجيد مع بعض من أجل الاطلاع بدورها كاملا في عملية ترتيب وتنظيم حركة اللاجئين .