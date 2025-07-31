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شاهد بالفيديو.. “خريج” سوداني يختار النشيد الوطني كأغنية رسمية في حفل تخرجه..يهدي والدته “مصحف” ويوشح والده “المساعد” بالجيش بعلم السودان والجمهور يشيد: (لا رقيص ولا فارغة خريج محترم لانو طلع من أسرة محترمة)

2025/07/31
زفة تخريج بالسيارات
تعبيرية

خطف مقطع فيديو تم تصويره من حفل تخرج طالب سوداني, من إحدى الجامعات الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداوله بشكل واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ “الخريج”, الجميع باختياره النشيد الوطني السوداني, كأغنية رسمية في حفل تخرجه.

كما قام الطالب الخريج, بإهداء والدته “مصحف” ووشح ووالده المساعد بالجيش بعلم السودان, وسط إعجاب الحاضرين بالقاعة التي شهدت الحفل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, أشاد بالخريج الذي تم وصفه بالمحترم, وكتب أحدهم: (لا رقيص ولا فارغة خريج محترم لانو طلع من أسرة محترمة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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