كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام

نعم الكلام الحار غير مرغوب فيه والنصيحة مكروها للمنافقين هذا المعركة لست معركة مستنفرين إحترامي للبعض منهم…..؟ أظنكَم فهمتوا حديثنا… نعم دي معركة كروزر يلاقي كروزر كدمول يلاقي كدمول كم عمر الدرع و أبناء درع السودان و هل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام في قتال المليشيات يا ولد عمي كيكل حفظك الله ورعاك نصيحة أخوك ابوقرون تتكرر للمره ثانيه لك هذا المعركة لست معركة فارسه فقط دي معركة خبره و فراسه معا

تعلم من أخوانك في المشتركة و المعاك ديل يتركوا الغرور والتكبر والتصوير الكثير أثناء المتحركات …… نعم لكل داء دواء

نعم طبيعة الأرض في كردفان تختلف عن طبيعة الأرض في الجزيرة……

و أهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

فلكم الإجابة………

وشكرا للجميع

رضوان علي احمد ابوقرون