بدء عمليات تركيب الطاقة الشمسية بمستشفى شندي التعليمي

بدأت مساء أمس عمليات تركيب الطاقة الشمسية بمستشفى شندي التعليمي في المرحلة الاولى لقسم عمليات الجراحة وعمليات النساء والتوليد وقسم النساء والتوليد والقاينة في الجزء الغربي للمستشفي بناءا عن توجيهات والي ولاية نهر النيل باستخدام الطاقة البديلة للمرافق الخدمبة .

وقال المدير العام لمستشفى شندي التعليمي الدكتور كمال الامين عثمان فى تصريح (لسونا) ان خطة المستشفى للتغطية الشاملة بالطاقة الشمسية تتكون من أربع مراحل منها المرحلة الاولى التي بدأت أمس والمرحلة الثانية مجمع العمليات المتخصص والاطفال والجناح الخاص والمرحلة الثالثة قسم الحوادث والطواريء والمرحلة الرابعة بقية المستشفي بما فيها المكاتب الادارية والمباني الأخرى .

واشار المدير العام لمستشفى شندي التعليمي دكتور كمال الامين عثمان ان المرحلة الاولى بدأت (36) لوحا و(6) بطاريات (15) كيلو.

وابان د.كمال الامين ان المرافق الحيوية مثل المستشفيات تحتاج الى مصادر طاقة متعددة وإن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة فيه مخاطر على المرضى في حالة توقف مصدر الطاقة لاي سبب من الاسباب .

ولفت الى ان مستشفى شندي في سعي دائم من اجل توفير الطاقات البديلة خاصة بعد عمليات التحديث الكبيرة التي شهدها المستشفى وادخال ستة انواع من عمليات الجراحية منها من دخل لأول مرة في شندي والمتمة بالاضافة الى العمليات المعقدة التي تستغرق عددا من الساعات .

وكشف كمال الامين ان مستشفى شندي التعليمي يستقبل عددا من مرضى الولايات الاخرى المجاورة مثل الخرطوم والجزيرة والقضارف.

سونا