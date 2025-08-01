الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع محمد عبدالرحمن

أعلن النادي الأهلي أمس الخميس عن ضم المدافع محمد عبدالرحمن قادما من الاتفاق بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأنهى الأهلي منافسات الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة خلف الاتحاد الفائز باللقب.

وقال النادي الأهلي في بيان عبر موقعه على الانترنت “تعلن شركة نادي الأهلي انتقال المدافع السعودي محمد عبدالرحمن للأهلي، قادما من نادي الاتفاق، بعقد يمتد لثلاثة مواسم” وذلك دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وأضاف النادي “تأتي هذه الصفقة ضمن توجهات الإدارة لدعم الفريق بخيارات فنية في مركز الظهير الأيمن، وبما يتماشى مع احتياجات الجهاز الفني للموسم المقبل وفي إطار السعي لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول بعناصر محلية مميزة”.

وانضم عبد الرحمن إلى بعثة الفريق المشاركة في المعسكر الإعدادي المقام حاليا في إسبانيا، ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.

وأعلن الأهلي خلال الشهر الحالي موافقته على المشاركة في كأس السوبر المحلية، التي ستقام في هونج كونج في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس آب المقبل، بدلا من الهلال المعتذر.

جريدة الرياض