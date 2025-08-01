بادي ووفد الشركة السودانية للموارد المعدنية يتفقدون العائدين بمحافظة باو

تفقد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يرافقه الأستاذ محمد طاهر عمر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية والوفد المرافق له اليوم معسكر الكرامة (5) للعائدين من دولتي جنوب السودان وأثيوبيا .

وكان في إستقبالهم بالمعسكر الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة محافظ محافظة باو وعدد من القيادات التنفيذية والأهلية وممثلين للإدارات الشعبية لمعسكرات الكرامة (5-6-7) وذلك للوقوف على أوضاع العائدين وإحتياجاتهم الماثلة وإستعدادهم للعودة الى مناطقهم المختلفة .

ولدى مخاطبته للقاء الجماهيري امتدح الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق زيارة المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية والوفد المرافق له للإقليم عامة ومعسكرات العائدين على وجه الخصوص .

وحيا بادي الادوار المتعاظمة للفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول مالك عقار والمؤسسات الاتحادية من ضمنها مفوضيات السلام والعون الإنساني والعودة الطوعية الداعمة لقضايا العائدين والجهود المقدرة للمنظمات العاملة بالإقليم .

وأعلن بادي التوصل لاتفاق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية على توسيع النشاط التعديني بالإقليم عامة ومحافظة باو على وجه الخصوص .

وجدد بادي حرص حكومة الإقليم على تأمين مخصصات المسئولية المجتمعية ومتابعة مراحل توظيفها في دعم خدمات الطرق والمياه والصحة بمناطق التعدين داعيا المواطنين للإستعداد لإستقبال المشروعات التنموية خلال المرحلة القادمة، مشيرا الى إن محافظة باو موعودة بطفرة تنموية غير مسبوقة خلال فترة لاتتجاوز العام.

هنأ الاستاذ محمد طاهر عمر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية العائدين بسلامة العودة من معسكرات اللجوء بدول الجوار , كما هنأ حكومة الإقليم بالإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات الداعمة لها بالإقليم .

ونقل تحايا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وأعضاء الحكومة المركزية لحكومة ومواطني الإقليم .

وتناول المقومات الطبيعية التي يذخر بها الإقليم ومحافظة باو ودورها المنتظر في إعادة بناء الإقليم والسودان خلال المرحلة القادمة .

وقال إن الزيارة تهدف للوقوف على أوضاع العائدين والعمل على إعادة بناء الشراكة بين الحكومة والمجتمعات المحلية والمستثمرين، وأكد حرص الشركة على تأمين حقوق المجتمعات المحلية بمناطق التعدين .