السجن المؤبد على احد أفراد قوات التمرد بالدامر

قدمت النيابة العامة بالدامر، الخميس، المتهم(ع م ب)للمحاكمة في الدعوي الجنائية رقم ( 500 / 2025 ) تحت المواد (26 / 50 / 51) من القانون الجنائي لسنة 1991 التعاون مع قوات التمرد على تقويض النظام الدستوري و اثارة الحرب ضد الدولة .

وتقدمت النيابة بقضية الاتهام واستمعت المحكمة لقضية الدفاع وتعود تفاصيل الدعوى إثر بلاغ دون بمحاضر النيابة يفيد بتورط المحكوم عليه في العمليات العسكرية بمعية القوات المتمردة وقدم لها يد العون والمشاركة معها هجومها الذي شنته على الدولة .

وبعد سماع الدعوى اصدرت المحكمة حكمها على المحكوم عليه بالسجن المؤبد عشرون عاما