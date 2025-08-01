والي الخرطوم: ترحيل الأجانب وإزالة السكن العشوائي من أكبر مهددات الأمن بالولاية

ثمن الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم دور الإعلام الوطني ونقله للأحداث إبان حرب الكرامة وبعد تحرير الخرطوم من دنس المليشيا المتمردة.

وأوضح الوالي في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن حكومته وضعت خطة للإعمار منذ إندلاع الحرب في أبريل 2023 .

وكانت خطة ممرحلة حسب تحرير المناطق إذ بدأت من كرري وانتهت بآخر نقطة في الصالحة والجموعية .

وحيّا الوالي مواطن ولاية الخرطوم الذي تحمل ظروفاً قاسية وكان داعماً ومساندأ للمجهود الحربي حتى تحرير الخرطوم في أبريل 2025

كما حيّا والي الخرطوم رئيس واعضاء مجلس السيادة الانتقالي والقوات المسلحة وكل القوات المساندة مؤكداً على التزام حكومته بتوفير الخدمات الضرورية والاساسية للمواطنين مثل الكهرباء والمياه والعلاج وتوفير السلع الاستهلاكية وقضايا التعليم بالإضافة إلى تأهيل الطرق إستعداداً لفصل الخريف .

وعن مشروع عودة المواطنين ومؤسسات الدولة إلى الولاية رحب الوالي بقرار مجلس السيادة رقم 153 لسنة 2025 القاضي بتكوين لجنة تهيئة البيئة لعودة المواطنين ومؤسسات الدولة للخرطوم برئاسة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم وعضوية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والجهات ذات الصلة .

حيث عقدت هذه اللجنة إجتماعها الأول برئاسة أمانة حكومة ولاية الخرطوم بكامل عضويتها وقد تم تكوين عدة لجان فرعية وبدأنا نجني ثمار هذه اللجان مما يؤكد تعافي ولاية الخرطوم .