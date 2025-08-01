القوات المسلحة والقوة المشتركة بالفاشر تسجل الإنتصار رقم 225 على مليشيا أسرة دقلو

تمكنت قيادة الفرقة السادسة مشاه الفاشر والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقوات المساندة لها الخميس من تحقيق نصر جديد على مليشيا أسرة دقلو الإرهابية، حيث دحرت قوة تتبع للمليشيا بالمحور الشمالي وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأسفرت المعركة عن حرق عدد من مركبات المليشيا القتالية، وفرار ما تبقى منهم هاربين إلى شمال المدينة، تاركين خلفهم جرحاهم وهلكاهم في أرض المعركة.

وأوضحت الفرقة السادسة مشاة في بيان لها أن القوات استلمت عدداً من ارتكازات ودفاعات المليشيا، بمعنويات عالية وتكبير وتهليل وجلالات حماسية رفعت من الروح المعنوية للجنود والمواطنين، ورفعت شعار “قوتنا في وحدتنا” مؤكدة أن الفاشر عصية على المليشيا.

وأكدت الفرقة أن القوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المساندة تقاتل جنباً إلى جنب وفي خندق واحد وبتناغم تام.

وقالت إن ما تقوم به المليشيا وأعوانها من بث الأكاذيب عبر غرفها الإعلامية بأن هناك خلافات بين القوات المسلحة والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح لتغطية هزائمهم المتكررة في محور كردفان ودارفور.

وأشارت إلى أن القوات سجلت في الأمس استلام قرية “أم دراية” و”رهيد النوبة” و”فاشر السلطان” المحور الجنوبي، واليوم أداب العاصي المحور الشمالي، ولكن الرد على ذلك هو الانتصارات المتكررة التي تسجلها القوات في كل المعارك، في إشارة إلى الإنتصار رقم (225) الذي سجلته اليوم.