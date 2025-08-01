“معالجة متأخرات تحويلات الولاية”.. جبريل يلتقي تمبور

واطمأن الوزير على وضع المخزون من الذرة للمتضررين بالولاية وخارجها وبالاضافة لموقف تحويلات المرتبات واستلامها بالمحليات المختلفة والدعم المالي الذي يقدم للولاية عبر وزارة الحكم الاتحادي .