سياسية
“معالجة متأخرات تحويلات الولاية”.. جبريل يلتقي تمبور
بحث د. جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مع الوالي مصطفي تمبور والي ولاية وسط دارفور سير الأوضاع الامنية والإنسانية بالولاية .
واطمأن الوزير على وضع المخزون من الذرة للمتضررين بالولاية وخارجها وبالاضافة لموقف تحويلات المرتبات واستلامها بالمحليات المختلفة والدعم المالي الذي يقدم للولاية عبر وزارة الحكم الاتحادي .
ووعد الوزير – لدى لقائه الوالي بالوزارة الخميس- بمعالجة متأخرات تحويلات الولاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقدم الوالي تمبور خطتة لاعمار الولاية خلال الفترة القادمة.
سونا