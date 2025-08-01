سياسية

“معالجة متأخرات تحويلات الولاية”.. جبريل يلتقي تمبور

2025/08/01
جبريل ابراهيم
جبريل ابراهيم
بحث د. جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مع الوالي مصطفي تمبور والي ولاية وسط دارفور سير الأوضاع الامنية والإنسانية بالولاية .
واطمأن الوزير على وضع المخزون من الذرة للمتضررين بالولاية وخارجها وبالاضافة لموقف تحويلات المرتبات واستلامها بالمحليات المختلفة والدعم المالي الذي يقدم للولاية عبر وزارة الحكم الاتحادي .
ووعد الوزير – لدى لقائه الوالي بالوزارة الخميس- بمعالجة متأخرات تحويلات الولاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقدم الوالي تمبور خطتة لاعمار الولاية خلال الفترة القادمة.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/01