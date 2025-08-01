كامل إدريس وهيثم: تحديات القطاع الصحي

أشاد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، بنشاط وزارة الصحة، واجتهادها في توفير الخدمات الصحية بقدر الإمكان خلال الفترة الماضية وفي ظل خوض البلاد حرب الكرامة والتدمير الممنهج الذي مارسته المليشيا المتمردة تجاه المؤسسات والمرافق الصحية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان يوم الخميس، وكيل وزارة الصحة، دكتور هيثم محمد إبراهيم، حيث اطلع رئيس الوزراء على مجمل الأوضاع بالقطاع الصحي والمشاكل والعقبات التي تواجه القطاع خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا تسخير رئاسة مجلس الوزراء كل الإمكانيات المتاحة للنهوض بالقطاع بما يلبي إحتياجات المواطنين من الخدمات الصحية.

وتطرق اللقاء لجهود الوزارة في تقديم الخدمات ومكافحة الأوبئة بالولايات، فضلًا عن مناقشة الأوضاع الصحية بولايات دارفور وبحث إمكانية وضع المعالجات اللازمة، وقدم دكتور هيثم، خطة عمل متكاملة قصيرة المدى، تشمل تفاصيل التحديات والحلول المقترحة، وتتضمن رؤية واضحة لكيفية إدارة القطاع خلال الفترة المقبلة.

واطلع هيثم رئيس الوزراء على المشاركات الخارجية للوزارة التي تأتي من باب الحرص على استفادة البلاد من برامج التعاون الدولي في المجال الصحي، ونتائج هذه المشاركات على القطاع الصحي. كما قدم تنوير عن دور المنظمات الدولية في دعم النظام الصحي بالبلاد.

وتطرق اللقاء الى كيفية تنسيق الجهود والضغط لرفع الحصار وإيصال المساعدات الطبية للمناطق المحاصرة من المليشيا المتمردة، خاصة الفاشر وكادقلي.