طائرة CRJ200 النفاثة تنضم لأسطول شركة بدر للطيران

حطت بمطار بورتسودان الدولي الخميس طائرة CRJ200 النفاثة للانضمام لأسطول شركة بدر للطيران لأداء دورها الوطني والإنساني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين بين مختلف مدن السودان، وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والثقافي بين أبناء الوطن الواحد.

واقيم حفل استقبال كبير بهذه المناسبة في الصالة الوزارية بالمطار بحضور عدد من قيادات الدولة وممثلي الأجهزة النظامية المختلفة وممثل لسلطة الطيران المدني ومدير إدارة المطارات الولائية.

وقال كابتن هشام ممثل الرئيس التنفيذي لشركة بدر للطيران أنهم يحتفلون اليوم مع كافة منسوبي قطاع الطيران بالسودان بوصول الطائرة الأولي من طراز CRJ200 .

التي تعتبر نقلة نوعية للتشغيل لدى بدر للطيران التي كانت تعتمد على طائرات البوينغ واتجهت لإضافة طائرتين من طراز CRJ200 . وسوف يتم تقديمها كخيار ممتاز جدا.

واكد كابتن هشام ان وصول الطائرة يعتبر إنجازا كبيرا يؤكد التزام الشركة في المضي قدما والتطلع للامام وتجاوز كافة التحديات والعقبات التي تواجه قطاع الطيران في ظل الظروف الحرحة التي تعاني منها البلاد بسبب حرب المليشيا.

وقال كابتن هشام إن هذه الخطوة تعكس جدية والتزام شركة بدر للطيران بالريادة والتطور وفق خطط مستقبلية ومدروسة تضمن تجويد واستمرار الخدمة.

وأشار هشام إلي جديتهم بربط كافة المدن السودانية وتسهيل حركة الطيران خدمة لكافة شرائح المجتمع خاصة الشركات ورجال الأعمال في ظل ضعف البنية التحتية للطرق وتحديات التنقل.

واضاف ان الأزمة التي تمر بها البلاد زادتهم قوة وصلابة وضرورة الإسهام في بناء وطن قوي ومتماسك،وصولاً لمرحلة التعافي التام من آثار الحرب .

واكد. أن الطيران يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز التلاحم المجتمعي، وتسهيل حياة الناس