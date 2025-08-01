وقام بطل المسرحية الفنان أحمد عز بمسك يد الفنان لطفي لبيب، وصعد به إلى خشبة المسرح 🥲 💔

من أكتر المواقف النبيلة اللي شفتها في الوسط الفني، لما أسرة مسرحية السندباد بقيادة المخرج مجدي الهواري ، وجهت دعوة للفنان لطفي لبيب لحضور أحد العروض المسرحية، تقديرًا واحترامًا لمشواره الفني الكبير.

ومع نهاية العرض، قام بطل المسرحية الفنان أحمد عز بمسك يد الفنان لطفي لبيب، وصعد به إلى خشبة المسرح، وقبّل يده، ووجه له رسالة قال فيها: