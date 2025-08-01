ثقافة وفنون
وقام بطل المسرحية الفنان أحمد عز بمسك يد الفنان لطفي لبيب، وصعد به إلى خشبة المسرح 🥲 💔
من أكتر المواقف النبيلة اللي شفتها في الوسط الفني، لما أسرة مسرحية السندباد بقيادة المخرج مجدي الهواري ، وجهت دعوة للفنان لطفي لبيب لحضور أحد العروض المسرحية، تقديرًا واحترامًا لمشواره الفني الكبير.
ومع نهاية العرض، قام بطل المسرحية الفنان أحمد عز بمسك يد الفنان لطفي لبيب، وصعد به إلى خشبة المسرح، وقبّل يده، ووجه له رسالة قال فيها:
: “سعيد وفخور بحضور الفنان الكبير لطفي لبيب الذي أعتبره أحد ابرز الذين ساهموا في نجاح النجوم في بداية مشوارهم بسبب إسهامه والعمل معهم، واتمنى أن تدوم عليه نعمة الصحة، وهذه الكلمات اقولها من قلبي لأن لطفي لبيب هو الأستاذ الذي تعلمنا منه الكثير خلال مشواره”.
ورحل عن عالمنا اليوم الفنان لطفي لبيب بعد صـراع طويل مع المرض
ستديو الفن
رصد – “النيلين”