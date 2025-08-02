أشرف زكي: شطب أي فنان يدعم التطبيع.. وحققنا مع نجم كبير وطلع بريء

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن موقف النقابات الفنية من التطبيع مع الكيان الصهيوني حاسم وواضح منذ سنوات طويلة، ولا مجال فيه للتهاون.

وخلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» عبر قناة «ON»، قال زكي: «شطب أي ممثل يدعم التطبيع ده قرار صادر من اتحاد النقابات من أيام أستاذ سعد الدين وهبة، ومفيش فيه نقاش».

وكشف عن واقعة قريبة تورط فيها فنان شهير أُثير حوله بعض الجدل، مضيفًا: «كان في لغط حول نجم كبير جدًا، وتم تحويله للتحقيق فورًا، لكن الحمد لله طلع بريء».

وشدد اشرف زكي على أن النقابة لن تتراجع عن هذا المبدأ، موضحًا: «إحنا بنشطب فورًا أي عضو يثبت تورطه في التطبيع مع الكيان الصهيوني، مهما كان اسمه أو مكانه».

يُذكر أن نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب باقي النقابات الفنية، تتبع لائحة قديمة وراسخة منذ ثمانينيات القرن الماضي تنص على فصل أي عضو يثبت انخراطه في أي شكل من أشكال التطبيع الثقافي أو الفني.

المصري اليوم