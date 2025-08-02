«كنت هموت».. هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للغرق أثناء تصوير فيلم «الشاطر»

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها لحادث كاد أن ينتهي بمأساة أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمها الجديد «الشاطر»، حيث أوضحت أنها كادت أن تغرق أثناء أداء مشهد تحت الماء.

وقالت هنا الزاهد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تفاعلكم» المذاع على قناة «العربية»: «كان فيه مشهد في الفيلم تحت المياه وأنا كنت بطفو على طول حطولي حديد، أنا غرقت».

أوضحت: «هما كانوا فاكرني بعوم، لكن أنا مكانتش بعوم أنا كنت بغرق، هما فاكريني بطلع بس أنا كنت بموت الحديد تقيل أوي».

فيلم «الشاطر» من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة وهنا الزاهد كل من عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، حول مغامرات مشوّقة يعيشها البطل في محاولة للإفلات من عدد من المواقف الخطرة، في قالب يجمع بين الإثارة والضحك.

المصري اليوم