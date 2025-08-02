مدير عام قوات الشرطة يدشن دفعة جديدة من المركبات لدعم العمل الجنائي والامني بولايتي الخرطوم والجزيرة

ضمن خطة رئاسة قوات الشرطة لتعزيز العمل الأمني والجنائي تحقيقا للأمن وبسطا لهيبة الدولة دشن الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة بمدينة بورتسودان المركبات الجديدة لقوات الشرطة التي سيتم الدفع بها الي ولايتي الخرطوم والجزيرة لزيادة الانتشار الشرطي ودعم أقسام الشرطة الجنائية ولتعزيز قدراتها اللوجستية لتتمكن من تغطية الرقعة الجغرافيا بدائرة إحتصاص الأقسام وتغطية الأحياء السكنية والمؤسسات الإستراتيجية للدولة والمنشآت الحيوية بجانب منع ومكافحة الجريمة وإزالة كافة المظاهر السالبة وبؤر الإجرام وتجفيف منابعها لخصوصية الولايتين والكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بها ولايتي الخرطوم والجزيرة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن رئاسة قوات الشرطة درجت خلال الفترة الماضية بتدشين دفعات متتالية من المركبات والآليات وتوزيعها علي شرطة الولايات والادارات العامة لتحقيق العملية الأمنية ولبسط الأمن والإستقرار وفرض هيبة الدولة وطمأنة المواطن باستتباب الأمن والمساهمة في تطبيع الحياة المدنية ليتمكن المواطن من العودة الطوعية الي دياره.

المكتب الصحفي للشرطة