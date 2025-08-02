وزير الموارد البشرية: ملتزمون بانتشال السودانيين من الفقر وتحسين أوضاع المعاشيين

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح التزام وزارته ببذل الجهود لانتشال الشعب السوداني من دائرة الفقر التي تفاقمت بسبب الحرب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة المائة يوم التي تبنتها حكومة الأمل برئاسة دكتور كامل إدريس.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة عقدها الوزير بمدينة بورتسودان، شملت وزير الدولة بالوزارة الأستاذة سليمى إسحاق، ووالي ولاية وسط دارفور الأستاذ مصطفى تمبور، إلى جانب زيارة ميدانية للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.

وأوضح صالح في تصريح (لسونا) أن اجتماعه مع وزير الدولة خلص إلى الاتفاق على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الوزارة، مؤكدًا التزامه بتحسين أوضاع المعاشيين من خلال تطبيق زيادة بنسبة 15% في مستحقاتهم، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، والعمل على زيادة موارده المالية.

وفي ذات السياق، كشف الوزير عن اتفاق مع والي وسط دارفور لمعالجة أوضاع نازحي الولاية الموجودين في الولايات الآمنة، لا سيما ولاية النيل الأبيض، من حيث توفير السكن والخيام والتعليم والغذاء، مشيرًا إلى اعتزامهما الجلوس مع الجهات ذات الصلة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة الأستاذة سليمى إسحاق، أن الوزارة ستعمل بروح الفريق الواحد، لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه المواطنين، وأضافت: “هذه وزارة الشعب، وسندعم تطبيع العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة”.

ووصف والي وسط دارفور اللقاء مع وزير الموارد البشرية بالإيجابي، مشيرًا إلى أنه وضع خارطة طريق لمعالجة أوضاع نازحي الولاية، مؤكدًا على التنسيق مع الوزارة لتنفيذ التدخلات المطلوبة.