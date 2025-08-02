مدير التأمين الصحي يوجه بإعادة استهداف الأسر الفقيرة ضمن خطة المائة يوم

وجّه المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، دكتور فاروق نورالدائم، بضرورة إعادة استهداف الأسر الفقيرة ضمن المظلة التأمينية في إطار خطة المائة يوم، وذلك في ظل تداعيات الحرب التي دفعت بالعديد من الأسر إلى دائرة الفقر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجمعة مع إدارة الطوارئ بالصندوق، خصص لمناقشة خطة المائة يوم، إلى جانب موجهات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، خلال زيارته الأخيرة إلى رئاسة الصندوق.

وتوصل الاجتماع إلى توافق حول المحاور الرئيسية للخطة، لاسيما ما يتعلق بالتغطية السكانية، وتوسيع مظلة الخدمات الصحية، وآليات التمويل، مؤكداً أهمية تعزيز الحاكمية والفعالية في التنفيذ.

كما أقر الاجتماع منح الأولوية للنازحين في تقديم الخدمات الصحية، لا سيما في مناطق النزوح وولايات السودان المحررة، وعلى وجه الخصوص النازحين في شرق تشاد، مع اعتماد برامج واضحة لتغطية المناطق الآمنة مثل غرب كردفان ووسط دارفور.