الحافظ بخيت: اقتراب فك الحصار عن مدينة الفاشر

استمع والي ولاية شمال دارفور، الأستاذ الحافظ بخيت محمد، خلال لقائه الجمعة ببيت الضيافة في الفاشر، إلى تقرير شامل حول مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقده المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية، الأستاذ مفرح عبدالرحيم شمشوم، مع إدارات الوزارة ومحلية الفاشر.

واستعرض شمشوم أبرز مخرجات الاجتماع، والتي تمثلت في السعي لتحسين الظروف المعيشية للعاملين، وتوفير مقر جديد للوزارة، إلى جانب حصر الكوادر العاملة بمدينة الفاشر، ومعالجة مشكلات المرتبات المتأخرة للمعلمين بالمحلية.

وأعرب والي الولاية عن دعمه الكامل لمخرجات الاجتماع، مؤكداً حرص حكومته على تذليل التحديات التي تواجه قطاع التعليم، مشيداً بجهود المعلمين والإداريين الذين واصلوا أداء واجبهم في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة، رغم القصف المدفعي المستمر من قبل المليشيات الإرهابية واستهدافهم للأحياء السكنية ومراكز إيواء ومعسكرات النازحين.

وأكد الوالي اقتراب فك الحصار عن مدينة الفاشر، مبشراً المعلمين والمعلمات بانفراجة قريبة بإذن الله.