ممثل اليونيسف يقف على خدمات التغذية والصحة الإنجابية ومكافحة الأوبئة بمدني

قام وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) برئاسة مستر شيلدون يت، ممثل المنظمة بالسودان، صباح الجمعة بزيارة ميدانية لمركز أبو سنون الصحي بشرق مدني، للوقوف على خدمات التغذية والصحة الإنجابية والتحصين ومكافحة الأوبئة التي يقدمها المركز بدعم من المنظمة.

وأكد مستر شيلدون أن الزيارة تأتي في إطار الإشراف والتقييم للمشروعات الصحية التي تدعمها اليونيسف والتي تُعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأطفال .

واشار إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في الحد من أمراض سوء التغذية، وتقليل معدلات الإصابة بأمراض الطفولة، وتعزيز صحة الطفل، إلى جانب دعم جهود السيطرة على الأوبئة و جدد التزام اليونيسف بمواصلة الدعم الكامل لحماية ورعاية الأطفال في السودان.

من جهته، أعرب دكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المفوض، عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به اليونيسف في استعادة ودعم الخدمات الصحية بالولاية.