كسلا.. مكافحة توصيلات الكهرباء العشوائية “الجبادات”

أوضح مجلس التنسيق الاعلامي لشركة كهرباء السودان تدشين إدارة توزيع كهرباء ولاية كسلا بالتنسيق مع الولاية والجهات الدعوية، صباح الجمعة، حملتها التوعوية لترشيد استهلاك الكهرباء ومكافحة التوصيلات العشوائية (الجبادات) و ذلك ضمن برنامج خطة عمل لحملة من عدة مراحل توعوية وفنية، وانطلقت اليوم من داخل منبر المسجد الكبير بكسلا، وسط حضور واسع للمصلين وتفاعل ملحوظ من المجتمع المحلي.

وتناول دكتور عبدالرحمن الحذيفي، خطيب المسجد الكبير بكسلا، في خطبته أهمية الكهرباء باعتبارها واحدة من أساسيات الحياة في واقعنا المعاصر، مشيداً بالأدوار الكبيرة التي يقوم بها مهندسو وفنيو الكهرباء في ظل ظروف بالغة التعقيد، مقدّماً الشكر لهم على تضحياتهم الكبيرة، ومترحماً على أرواح الشهداء من منسوبي قطاع الكهرباء الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم المهني.

وحذر الخطيب من خطورة التوصيلات العشوائية، واصفاً إياها بأنها “حرام شرعاً” لما تمثله من ضرر عام على المجتمع، واعتداء على المال العام، وسرقة للطاقة، إضافة إلى ما تسببه من حوادث مؤسفة وحرائق تهدد الأرواح والممتلكات.

وأوصى د. الحذيفي المصلين بضرورة التعاون مع إدارة الكهرباء في إزالة هذه التوصيلات غير القانونية، وإنكارها في المجتمع، والتبليغ عنها، داعياً إلى تعزيز ثقافة الوعي والالتزام بالقانون، ومعتبراً أن حماية الشبكة الوطنية واجب ديني وأخلاقي ووطني.

كما دعا إلى تنظيم المبادرات الشعبية داخل الأحياء بالتنسيق مع لجان التغيير والخدمات، ولجان المقاومة، ولجان الأمن المجتمعي، لحماية المنشآت العامة وتوعية المواطنين بمخاطر التوصيلات العشوائية، مؤكداً أن الدين يدعو إلى الأمانة في التعامل مع المال العام، وأن السلامة لا تتحقق إلا بالالتزام والتعاون.

وفي الختام دعا الخطيب بالرحمة والمغفرة لشهداء الكهرباء، وبالحفظ والتوفيق للعاملين في هذا القطاع الحيوي، سائلاً الله أن يمنّ على البلاد بالأمن والاستقرار، والنماء والازدهار.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود كهرباء ولاية كسلا لنشر الوعي بخطورة التوصيلات العشوائية، والتقليل من الفاقد الكهربائي، وضمان استدامة الخدمة للمواطنين، عبر برامج توعوية وإرشادية تمتد لتشمل المساجد والمدارس والأسواق والمؤسسات العامة.