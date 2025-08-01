سياسية

مناوي – تمبور – السيسي – ابوقردة: تحرير إقليمي كردفان ودارفور من قبضة مليشيا ال دقلو الإرهابية

2025/08/01
mnawi sudan
مني أركو مناوي
كتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي :
عقدنا اليوم اجتماعآ مهمآ ضم عددآ من رجال الإدارة الأهلية و التنسيقيات و أطراف العملية السلمية بالإضافة إلى ممثلين عن روابط أبناء دارفور وساسة المجتمع السوداني ، تناولنا خلاله سبل التعاون والتنسيق العاجل من أجل إنقاذ أهلنا في مدينة الفاشر الذين يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة ، استمعنا خلال الاجتماع إلى آراء ومقترحات قيمة حول سبل إعادة هيبة الدولة وبسط الأمن والاستقرار ، لقد كان اللقاء فرصة لتأكيد ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتكثيف التحرك الميداني من أجل تحرير إقليمي كردفان ودارفور من قبضة مليشيا ال دقلو الإرهابية ، نؤمن أن روح التكاتف الوطني هي السبيل الوحيد لفك الحصار عن أهلنا وتحطيم المشروع الذي تسعى له مليشيا الدعم السريع ومن يقف خلفها و هو بناء ما يسمى بـ دولة الجنجويد ، نحن ندرك تماما أن الوقت حرج وأن المرحلة تستدعي الفعل لا الاجتماعات ، ولكننا نؤكد أن مثل هذه اللقاءات ضرورية لتوحيد الصفوف ورسم خارطة طريق واضحة نحو الهدف المنشود ، نسأل الله أن يحفظ بلادنا و يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع السودان ..
رصد – “النيلين”

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