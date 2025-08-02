والي الخرطوم يتعهد بتأهيل مسجد الإمام المهدي بأمدرمان والخلوة والمكتبة وسكن الطلاب

أدى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة صلاة الجمعة بمسجد الإمام المهدي بامدرمان.

ووعد لدى مخاطبته المصلين بإعادة تأهيل المسجد والخلوة والمكتبة وسكن الطلاب والمرافق الأخرى حتى يعود بصوره افضل.

وقال أن الحرب حالت دون اعمار مساجد الولاية وكانت عامرة بالذكر والعلوم الاسلامية وحفظ القرآن الكريم وحان الآن لإعادة سيرتها في إقامة الصلوات والذكر وتدارس العلوم الإسلامية .

واشاد بوقفة الشعب خلف القوات المسلحة حتى تحقق الأمن والاستقرار، واضاف تكرر بذلك المشهد عندما وقف اهل السودان خلف الإمام المهدي وانصاره بإقامة دولة السودان التي تكالب عليها الأعداء كما يحدث الآن. وقال أن الثورة المهدية تعتبر ثورة دينية رفعت راية الإسلام والسودان عالية.

هذا وتفقد الوالي خلوة اولاد المهدي التي أسسها الإمام المهدي في العام 1885 وبيت الإمام عبدالرحمن المهدي ومكتبة الأنصار وسكن الطلاب

واختتمت الزيارة ببوابة عبدالقيوم التي بدأ الوالي في تأهيلها قبل الحرب في أبريل 2023 ووعد الوالي بمعاودة أعمال التأهيل موجها محلية امدرمان بمتابعة العمل واكماله في أسرع وقت ممكن.

وقد رافق الوالي خلال الزيارة المدير التنفيذي لمحليتى امدرمان والخرطوم والأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل ونائب مدير جهاز التحصيل بولاية الخرطوم.

سونا