“صمود” يدعو لتصنيف حزب المؤتمر الوطني “المحلول”، والحركة الإسلامية وواجهاتهما كـ “منظومة إرهابية”

أطلق تحالف “صمود”، نداء للعمل الجماهيري، السياسي، القانوني، الإعلامي، والدبلوماسي، من أجل تصنيف حزب المؤتمر الوطني “المحلول”، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما كـ “منظومة إرهابية” دولياً ومحلياً.

وطالب التحالف في بيان، بحظرهما بالقانون والدستور، وتجريم الانتماء لهما، معزياً الأسباب إلى وقوفهما ضد خيار الحل السياسي السلمي للأزمة في السودان، وإصرارهما على استمرار الحرب، مؤكداً استعداد القوى المدنية للحوار مع أي “جماعات إسلامية” رافضة لاستمرار الحرب لصالح الحل السلمي.

العربية_السودان