شاهد بالفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر يحظي بإستقبالات حاشدة من جمهوره في شوارع بورتسودان ويعلق: (دي من الله مافي زول بوقفا)

نشر الفنان والممثل السوداني, أحمد الجقر, مقطع فيديو لاقى إعجاب كبير وذلك عبر إحدى حساباته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق الفيديو للإستقبالات الحاشدة التي وجدها الفنان الذي اتجه لمجال التمثيل حديثاً وذلك لحظة وصوله مدينة بورتسودان, شرقي السودان.

https://www.facebook.com/share/v/18HEuHWWuz/

وأظهر الفيديو تجمهر الشباب حول الفنان الجقر, الذي عبر عن فخره بالمقطع وكتب معلقاً: (دي من الله ماف زول بوقفا كل الحب جمهوري العزيز لولاكم لما كنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين