شاهد بالصورة.. “بذكر جلستن يوم جمعة بعد النافلة”.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بــ”العباية” والجمهور: (تشبهي بنات الثانوي)

شاركت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, جمهور على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة حظيت بتفاعل واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي قامت بنشرها سلطانة الطرب, أمس الجمعة, ظهرت فيها بــ”العباية” الأنيقة.

وكتبت هدى عربي على الصورة: (بذكر جلستن يوم جمعة بعد النافلة ربات العفاف الطبقتن ما سافلة دارسات كل فن إلا الأمور الآفلة والعجب الخلق شبه الارايل الجافلة).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن التعليقات كالعادة انهمرت على الصورة وتجاوزت ال 100 تعليق وكان أبرزها تعليق من إحداهن قالت فيه: (تشبهي بنات الثانوي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين