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شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)

2025/08/02
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تحدث لاعب المريخ والمنتخب الوطني, السابق بلة جابر, في استضافة على إحدى القنوات عن مشواره الكروي الطويل خصوصاً مع نادي المريخ الذي ارتدى شارة قيادته.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تطرق اللاعب الملقب بالخط السريع, للحديث عن كواليس المباراة الشهيرة التي جمعت الأحمر ببايرن ميونخ الألماني, في الدوحة.

بلة جابر, كشف طرائف مواجهته باللاعب العالمي والشهير وقتها الفرنسي ريبيري, وقال أنه كان حريص جداً على مراقبته والحد من خطورته أثناء سير المباراة الشهيرة.

وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, فقد تحدث الظهير الأيمن بطريقته الفكاهية وقال: (أكلت اللاعب بدون فاول مع الكورة وحاولت الاعتذار له ولكنه انصرف وقلت له اتخارج وشك المشرط دا).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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