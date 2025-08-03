بالصور.. محلية جبل أولياء تبدأ نقل رفات المتوفين إلى المقابر بالتنسيق مع الجهات المختصة

شرعت محلية جبل أولياء في تنفيذ عمليات نقل رفات المتوفين الذين تم دفنهم في مواقع غير مخصصة خلال فترة الحرب، وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة.

وقد وقف المدير التنفيذي للمحلية، الأستاذ يوسف الأمين، صباح السبت على سير الأعمال بمربع 20 بمنطقة الأزهري، بحضور الدكتور هشام زين العابدين، مدير هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم ورئيس لجنة نقل الرفات، والأستاذ آدم البشري، مدير النظام الصحي المحلي، إلى جانب ممثلين من جمعية الهلال الأحمر السوداني ولجنة خدمات الحي.

وأوضح الدكتور هشام زين العابدين أن اللجنة تتلقى البلاغات بشأن وجود قبور في المنازل، والساحات، والمرافق العامة، وتقوم بنقلها ودفنها بطريقة رسمية ومنظمة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها المحليات وجمعية الهلال الأحمر السوداني.

من جانبه، أكد الأستاذ يوسف الأمين أن المحلية تولي اهتمامًا بالغًا بملف نقل الرفات، وذلك منعًا لأي آثار صحية أو بيئية محتملة، مشيرًا إلى أن الرفات التي تم نقلها اليوم تعود لأشخاص دُفنوا بميدان مربع 20 نتيجة للظروف القهرية خلال الحرب، حيث لم يتمكن ذووهم من دفنهم بالمقابر الرسمية بسبب منعهم من قبل مليشيا التمرد.

وشدد المدير التنفيذي على أن عملية النقل تتم وفق الأصول الشرعية والإنسانية، عبر لجان متخصصة، وتُودع الرفات في مقابر محددة لتكريم مثوى الموتى، مثمنًا جهود لجنة مربع 20 لتعاونها في إنجاز هذه المهمة، لاسيما وأن الموقع مخصص مستقبلًا للخدمات التعليمية.