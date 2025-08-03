المؤسسة التعاونية الوطنية وحملة الإعمار والتعافي يواصلون حملات النظافة والتأهيل بالخرطوم

واصلت المؤسسة التعاونية الوطنية بالتعاون مع حملة متطوعي الإعمار والتنمية والتعافي جهودها في تنفيذ مشاريع النظافة والتأهيل بالمجمعات الحكومية في ولاية الخرطوم، وذلك لأكثر من شهرين متواصلين.

وشهد يوم السبت تحرك عدد (9) عربات من ميدان “جامسكا” بأم درمان عند الثامنة صباحًا، نحو مجمع الشهيد حسين حسن حسين التابع لصندوق رعاية الطلاب بأمانة ولاية الخرطوم، حيث تم تنظيف المجمع وتعقيمه بشكل كامل، في إطار جهود تحسين البيئة السكنية للطلاب.

وقد وجد المتطوعون استقبالًا حافلاً من أمين صندوق رعاية الطلاب بالولاية الأستاذ محمد كمال، ومدير المجمع وعدد من مسؤولي الصندوق، حيث عبّر كمال عن شكره العميق للمؤسسة التعاونية وحملة الإعمار، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة في تنظيف الغرف وساحات المجمع وإزالة الأشجار المتسلقة، ومؤكدًا أن هذا العمل يعكس روح الشباب القادر على التعافي وبناء بيئة نظيفة وصحية.

من جانبه، أكد النقيب حسام الدين أحمد الحاج أن المؤسسة التعاونية، وبتوجيه ومتابعة من سعادة اللواء محاسب/ عادل العبيد عبدالرحيم المدير العام، ماضية في تنفيذ حملات تنظيف وتعقيم المؤسسات الحكومية، مبينًا أن العمل مع الشباب يعزز الأمل في إعادة إعمار ما دمرته المليشيات، ومشيدًا بالدور الوطني لصندوق رعاية الطلاب، مؤكدًا أن التعليم هو أساس الدولة.

كما عبّر إسماعيل جلال، مدير مجمع الشهيد علي عبد الفتاح، وممثل أمين ولاية الخرطوم، عن تقديره الكبير لهذه المبادرة، مشيدًا بتجربة المؤسسة التعاونية في استقطاب الشباب المتطوعين، وقال: “كنا نحسب أن القوات المسلحة فقط في ميدان القتال، لكن اليوم رأيناها تقف مع الشباب في ميدان الإعمار.”

وفي السياق ذاته، وصف الأستاذ معمر عكاشة، مدير مجمع الشهيد حسن، المبادرة بأنها “وطنية وخالصة”، فيما عبّرت الأستاذة سليمة، من حملة التعافي والإعمار، عن امتنانها العميق للمؤسسة والمتطوعين، مؤكدة استمرار الحملات في بقية المؤسسات الحكومية.

أما الأستاذ منيب محمد، مسؤول الصحة، فقد أشار إلى أن هذه الحملة تمثل دفعة إيجابية كبيرة نحو بيئة صحية معافاة، داعيًا بالتوفيق والنصر للجهود الوطنية.

وفي ختام البرنامج، تم تكريم ثلاثة طلاب متفوقين في المرحلة المتوسطة من أبناء متطوعي حملة الإعمار والتنمية، تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التميز.