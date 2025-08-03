والي الخرطوم يشيد بدور جمعية الكشافة في تهيئة البيئة للعودة الى العاصمة

أشاد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به تشكيلات الكشافة السودانية بولاية الخرطوم، في جهود تهيئة العاصمة وإعادة الاستقرار إليها، خاصة من خلال مساهماتهم المباشرة في حملات النظافة والإصحاح البيئي بالمناطق المطهّرة من المليشيات المتمردة.

جاء ذلك خلال مخاطبته السبت، برفقة د. هيثم محمد إبراهيم وكيل وزارة الصحة والوزير المكلف، لقاءً ضم شباب وتكوينات جمعية الكشافة السودانية بولاية الخرطوم، بشارع النيل بالخرطوم، في إطار تقدير جهود القطاعات المجتمعية الفاعلة في معركة الكرامة الوطنية وإعادة تأهيل بيئة العودة للمواطنين.

وقال والي الخرطوم في كلمته إن “الكشافة كانت أول جهة طوعية تدخل المناطق التي تم تطهيرها من المتمردين، وشاركت بفعالية في نظافة الأحياء وتأهيل مستشفى أم درمان”، مؤكداً أن العمل الوقائي يبدأ بالإصحاح البيئي وحملات الرش والنظافة، انطلاقاً من شعار “العقل السليم في الجسم السليم”، الذي تسعى الكشافة إلى تحويله إلى واقع ملموس عبر مبادراتها الميدانية.

من جهته، حيّا وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم كشافة ولاية الخرطوم على مبادراتها الداعمة لصحة المجتمع، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه يُعد رسالة قوية لكل المتشككين في استقرار الأوضاع بالعاصمة، حيث يعكس تواجد الكشافة بمختلف أعمارهم في قلب الخرطوم، لا سيما في شارع النيل، حجم العزيمة والإصرار على استعادة الحياة الطبيعية.