طائرة بدر “النفاثة” تبدأ أولي رحلاتها بنقل “صقور الجديان” للمشاركة في البطولة الافريقية

ابتدرت طائرة بدر الجديدة CRJ200 النفاثة أولي رحلاتها الخارجية إلي زنجبار على متنها لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات الامم الافريقية للمحليين “الشان “.

وانضمت الطائرة النفاثة لأسطول بدر نهاية الأسبوع الماضي. التي تعتبر إضافة حقيقية ونقلة نوعية للخدمات التشغيلية للشركة بحسب مدير العمليات كابتن هشام الدين عثمان.

وقال هشام إن إضافة الطائرة تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل حركة الطيران واثراء روح التنافس وتجويد الأداء بين الشركات العاملة في مجال النقل الجوي بالبلاد.

واكد كابتن هشام التزام الشركة بخدمة المواطن السوداني مهما كانت التحديات.

مشيرا إلي أن الطائرة تسع نحو 50 مقعدًا، تم اختيارها بعناية لتكون ملائمة للرحلات الداخلية بين الولايات، من حيث الكفاءة التشغيلية والسرعة والمرونة.

ونوه بان أن هذا العمل يأتي إطار الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة التنفيذية العليا ، والتي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، .

واوضح أنها تسعي جاهدة لتعويض الفاقد الناتج عن فقدان عدد من الطائرات بمطار الخرطوم خلال الحرب التي شنتها مليشيا ال دقلو.