مراكز خارجية تمتد من نواكشوط بموريتانيا إلى إسلام آباد في باكستان.. والي نهر النيل يتفقد سير امتحانات المرحلة المتوسطة بعطبرة والدامر

قام والي ولاية نهر النيل، د. محمد عبد الماجد، السبت، بجولة تفقدية لعدد من مراكز امتحانات المرحلة المتوسطة بمحليتي عطبرة والدامر، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل.

زار الوالي عدة مدارس، منها مدرسة القيادة بنين بنات بعطبرة، ومدرسة البروفيسور عبد الله الطيب، ومركز الأمين برسي بالدامر الذي يضم خمس مدارس، من بينها ثلاث حكومية ومدرستان خاصتان، بالإضافة إلى مدرسة الصم، كما تفقد مركز الراجحي الذي يضم عددًا من المدارس.

وخلال الجولة، أعلن الوالي عن حوافز للمتفوقين والمعلمين.

كما تعهّد الوالي بإكمال النواقص في مدرسة البروفيسور عبد الله الطيب، بعد تلقيه تقارير من محلية الدامر بهذا الخصوص.

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لمحلية الدامر، محمد حمدو، عن إنشاء مدرسة خاصة بالصم في المحلية، مع الالتزام بإتمام بنائها في أقرب وقت.