والي سنار يقف على سير حملة التطعيم ضد الكوليرا بمحلية سنجة

تفقد والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، سير حملة التطعيم ضد الكوليرا في محلية سنجة بمنطقة أم بنين، مشددًا على أهمية التطعيم في الحد من انتشار المرض وتقليل نسب الإصابة.

وأشاد الوالي بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة بالولاية في سبيل الحفاظ على صحة المواطن، مثمنًا نشاطها المستمر في هذا المجال.

كما وقف سيادته على أعمال تأهيل قسم العمليات بمستشفى أم بنين، مؤكّدًا التزام حكومة الولاية باستكمال كافة الاحتياجات اللازمة للقسم وافتتاحه قريبًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

من جانبه، أوضح وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلّف بولاية سنار، د. إبراهيم العوض أحمد، أن حملة التطعيم تسير في يومها الثالث وفق ما هو مخطط لها، مؤكدًا قرب افتتاح قسم العمليات بالمستشفى، ومشيدًا بالجهد الشعبي الكبير الذي بذله مواطنو أم بنين في عملية التأهيل.