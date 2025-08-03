“اتحاد السلم الأفريقي يعقد جلسة طارئة حول السودان: تصعيد خطير في الأفق”

يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي جلسة طارئة حول الأوضاع في السودان، استجابةً للتطورات الخطيرة في البلاد، خاصة بعد إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا غربي البلاد. وقد أدان مجلس السلم والأمن الأفريقي هذا الإعلان، وحذر الدول الأفريقية من التعامل معها.

أسباب الجلسة الطارئة

– تشكيل حكومة موازية: ستناقش الجلسة الطارئة، برئاسة الجزائر، التطورات في السودان، بما في ذلك تشكيل حكومة موازية في نيالا.

– اتصالات غربية: تتزامن الجلسة مع اتصالات أجراها مسؤولون غربيون مع مسؤولين في الاتحاد الأفريقي حول التطورات في السودان.

تحركات دبلوماسية

– زيارة وفد سوداني: زار وفد من الحكومة السودانية العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأجرى مشاورات غير رسمية مع مسؤولين في الاتحاد الأفريقي.

– موقف تجميد عضوية السودان: من المتوقع أن تطرح مصر دراسة موقف تجميد الاتحاد الأفريقي لعضوية السودان في الاتحاد القاري بعد انقلاب قائد الجيش في أكتوبر 2021.

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