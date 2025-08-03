تقرير: 5 عادات بسيطة قبل النوم لضبط ضغط الدم

بينما يركّز معظم الناس على النظام الغذائي وممارسة الرياضة من أجل خفض ضغط الدم المرتفع، فإن خمس عادات قبل النوم قد تدعم هذه الجهود.

ووفقًا لتقرير على موقع “تايمز أوف إنديا”، فإن بعض العادات البسيطة في المساء قد تؤثر على ضغط دمك طوال الليل وفي اليوم التالي أيضًا، سواء كنت تتناول دواءً بالفعل أو تبحث عن طرق طبيعية لضبط مستويات الضغط لديك. ويمكن لهذه العادات الخمس قبل النوم أن تساعدك على نوم أفضل، واستيقاظ أكثر صحة، واتخاذ خطوات استباقية نحو خفض ضغط دمك بشكل طبيعي.

وهذه العادات الخمس قبل النوم للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم هي:

1. التقليل من المشروبات السكرية

تناول المشروبات السكرية قبل النوم قد يرفع ضغط الدم، خاصةً عند تناولها بانتظام أو بإفراط. وبدلًا منها، تناول مشروبات من الأعشاب مثل البابونج، أو ببساطة اشرب الماء، حيث تُساعد المشروبات الخالية من الكافيين على تحسين ترطيب الجسم، واسترخاء الأوعية الدموية، ومساعدتك على النوم دون التسبب في ارتفاع ضغط الدم.

2. لا تنسَ دواء ضغط الدم

إذا وُصف لك دواء لارتفاع ضغط الدم، فالاستمرار في تناوله هو الأساس، حيث تُعطي هذه الأدوية أفضل النتائج عند تناولها في نفس التوقيت يوميًا للحفاظ على مستوى ثابت في الدم.

وقد يؤدي تخطي جرعة الدواء – حتى لو كان ذلك من حين لآخر – إلى تقلبات في ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات قلبية.

وللالتزام بمواعيدك، فكّر في ضبط تذكير يومي على هاتفك، أو استخدام منظم حبوب، أو وضع الدواء بالقرب من سريرك حيث تراه قبل النوم. إن ترسيخ هذه العادة يُحسّن ضبط ضغط الدم بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.

3. ممارسة تقنيات اليقظة أو الاسترخاء

خفض الإجهاد، خاصة في المساء قبل موعد النوم، يُحدث فرقًا حقيقيًا. ويمكن لبعض الممارسات مثل التأمل، والتنفس العميق، واليوجا، وتدوين المذكرات قبل النوم أن تخفض مستويات الكورتيزول وتُخفف التوتر النفسي، وبالتالي ينخفض ضغط الدم.

وقد أظهرت الدراسات أن اتباع روتين هادئ قبل النوم، وخفض الإضاءة، وإطفاء الشاشات، لا يساعد فقط على خفض ضغط الدم، بل يشجع أيضًا على نوم أعمق، بعد أن يرسل إشارة إلى جسمك بأن وقت الاسترخاء قد حان.

4. تجنّب تناول الوجبات الخفيفة المالحة ليلًا

تناول وجبات خفيفة غنية بالصوديوم، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات، يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما قد يرفع ضغط الدم.

ولتجنّب ذلك، تناول بدائل أقل في الملح، مثل الفشار، والمكسرات، والزبادي العادي مع الفاكهة، أو الخضراوات المقطعة. فهذه الخيارات تُشبع الجوع دون اضطراب ضغط الدم أثناء النوم.

5. إنشاء بيئة نوم مناسبة

تلعب جودة نومك دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم. ولضمان راحة أعمق وأكثر هدوءًا، حافظ على غرفة نومك باردة وهادئة ومظلمة لمساعدة جسمك على الانتقال إلى حالة من الراحة.

استخدم ستائر معتمة، وتخلّص من الضوضاء بسدادات أذن، وتأكد من أن مرتبتك ووسادتك توفران الدعم المناسب. فهذه التعديلات البسيطة تساعد جسمك على الاسترخاء التام وتحسين التعافي أثناء الليل، مما يدعم بدوره مستويات ضغط دم صحية.

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