شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)

نفى لاعب المريخ السابق بلة جابر, الإتهامات التي وجهت لهم كلاعبين إبان فترته بالنادي والتي تتعلق بعدم تعاونهم مع المحترف الضجة ستيفن وارغو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد الخط السريع, في إستضافة تلفزيونية, أنهم كلاعبين قدموا مساعدات كبيرة للمحترف النيجيري.

وقال الظهير الأيمن, أنه شخصياً كان يحرص على مساعدة وارغو, بل وضحى بنفسه وحصل على بطاقة صفراء كان من المفترض أن يحصل عليها المحترف الضجة وقتها بسبب خلعة “الفانيلة” في إحدى المباريات.

وأكد بلة جابر, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن وارغو وبعد تسجيله أحد أهداف المريخ, في مباراة إتحاد مدني, قام بخلع “الفانيلة” على الرغم من تلقيه بطاقة صفراء قبلها وهو ما كان قد يتسبب في طرده.

وذكر أنهم كلاعبين أحاطوا بالمحترف وألبسوه التشيرت سريعاً بينما قام هو بخلع “التشيرت” الخاص به حتى يخدع الحكم بأنه هو من سجل الهدف وبالفعل تلقى بطاقة صفراء بدلاً من النيجيري.

وأكد بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنهم حاولوا مساعدة وارغو, من أجل مساعدتهم على تحقيق الإنجازات, ومن أجل الرئيس جمال الوالي, الذي دفع أموالاً طائلة من أجل استجلابه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين