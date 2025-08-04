السعودية.. 84 مليار ريال تحويلات الوافدين

ارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة بنسبة 23.57% خلال النصف الأول من عام 2025م على أساس سنوي، وبزيادة تُقدَّر بـ15.96 مليار ريال، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت تحويلات الوافدين، وفقًا لإحصائيَّة تستند لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 83.66 مليار ريال في أول 6 أشهر من العام 2025م، مقابل 67.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2024م.

وخلال شهر يونيو ارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة بنسبة 14.6% على أساس سنوي، حيث بلغت 13.83 مليار ريال، مقابل 12.07 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.وخلال عام 2024م ارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة بنسبة 13.69% على أساس سنوي، وبزيادة تُقدَّر قيمتها بـ17.37 مليار ريال، عن قيمتها بنهاية العام السابق.

جريدة المدينة