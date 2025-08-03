الجيش السوداني يتجاهل طلباً إثيوبيا بشأن قاعدة عسكرية

كشف تقرير استخباراتي حديث عن أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وجه رسالة رسمية إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، طالبا فيها ضمان عدم استخدام منطقة الفشقة الحدودية كقاعدة عسكرية لدعم إريتريا أو قوات تيجراي في حالة نشوب صراع مع أديس أبابا.

ونقل موقع «المشهد السوداني» أن إثيوبيا أعربت عن مخاوفها من تحول المنطقة، المتاخمة لإقليم تيجراي، إلى ممر لوجستي وعسكري لصالح إريتريا، خاصة في منطقة ولكايت المتنازع عليها بين قوات تيجراي وحلفاء الحكومة الإثيوبية من الأمهرة.ووفقًا للتقرير، تجاهل البرهان المطلب الإثيوبي، وأكد تمسكه بالتحالف الإستراتيجي مع إريتريا، التي تعد أحد أبرز حلفاء السودان.

ويشمل هذا التحالف دعمًا لوجستيا وعسكريا، مثل استقبال اللاجئين السودانيين وتسهيل سفرهم إلى دول الخليج، فضلًا عن تدريب مجندين سودانيين في معسكرات إريترية.كما استضافت إريتريا طائرات عسكرية سودانية في مطار أسمرا خلال مايو الماضي، لحمايتها من هجمات الطائرات المسيرة التي يتهم الجيش السوداني الإمارات بالوقوف وراءها.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين البلدين، خاصة بعد استقبال إثيوبيا لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بتشريفات رسمية في ديسمبر 2023، تلاها زيارة آبي أحمد إلى بورتسودان في يوليو 2024، والتي أثارت استياء البرهان بسبب ما وصفه بـ»مظاهر الود» تجاه حميدتي.ويشير التقرير إلى أن السودان يواصل تعزيز تحالفه مع إريتريا، التي تعارض قوات الدعم السريع وتعتبرها أداة لنفوذ خارجي في المنطقة، مما يعكس عمق التنسيق العسكري والسياسي بين الخرطوم وأسمرا، وسط تصاعد التوترات الإقليمية في القرن الأفريقي.

جريدة المدينة