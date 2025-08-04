هيفاء وهبي ترقص بفستان أنيق واكسسوارات رقيقة

لفتت النجمة هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها بفستان أنيق خلال تواجدها في حفل زفاف خاص.

واختارت هيفاء فستاناً أنيقاً باللون البنفسجي الفاتح، Jميّز بتصميمه الأنيق بقصّة مجسمة تبرز رشاقتها وجاء من الشيفون الناعم بأكمام طويلة وبتصميم ضيق من الأعلى مع حركة عند ناعمة عند الأكتاف، لينسدل من الأسفل بتنورة واسعة مع شورت قصير وفتحة جانبية واسعة وعالية عند الساق، منحتها المزيد من الجاذبية والأنوثة.

ونسقت إطلالتها الأنيقة بصندل ضخم بكعب عالّ باللون الفضي، وحملت كلاتس ناعمة بنفس اللون بتصميم راق، يناسب الفستان الأنيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عفوية من حفل الزفاف، تظهر فيها النجمة اللبنانية وهي ترقص على أنغام أغنيتها “يا حياة قلبي” الشهيرة، وبدت في كامل رشاقتها وأناقتها وهي تتمايل مع ألحان الأغنية وتتفاعل بعفوية وحب مع المحيطين بها من المعازيم ومحبيها.

نال المقطع إعجاب الآلاف من محبي هيفاء وهبي وحقق المقطع نسب مشاهدة عالية على السوشيال ميديا وتم تداوله بكثافة وانهالت عليها التعليقات التي تمنت لها المزيد من التألق والنجاح في حياتها المهنية والفنية.

مجلة لها