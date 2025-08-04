أسما شريف منير ترد على انتقادات حديثها عن الزواج: «اللي يهمني أن الست تتجوز»

أكدت أسما شريف منير أنها لا تتأثر بالهجوم الذي تتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الجدل الذي أثارته تصريحاتها الأخيرة حول «احتياجات المرأة» تم فهمه بشكل خاطئ وخُرج عن سياقه الحقيقي.

وأوضحت أسما خلال تصريحات تلفزيونية لـ برنامج «ET بالعربي»، أن ما قالته كان هدفه توعية الفتيات بأهمية الزواج كحل شرعي وإنساني.

أضافت: «اللي يهمني إفادة ست زيي أنها تتجوز، وكلامي كان واضح، بس هم خدوه في حتة هرمونات. أنا بتكلم في حاجة صريحة جدًا، إن الست تتجوز ده أحسن حاجة تصونها، وده حلال ربنا».

يذكر أن أسما شريف منير كانت قد تحدثت عن كواليس تعرفها على زوجها أحمد شامل عزمي، وذلك بعد احتفالهما بزفافهما، في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وقالت أسما شريف منير في مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «أحمد ظهر في حياتي بشكل مفاجئ كأنه طلعلي من تحت الأرض، وكنت اتمنى أن أتزوج وربنا يكرمني بموضوع الزواج، قابلته في شغلي وكان جاي يدي ورش واتعرفنا على بعض ولقيته مختلف جدا ومش شبه أي حد في حياتي».

وأضافت :«كان بيرقص رقص معاصر وكان من أشطر الناس اللي كانوا بيرقصوا هذه النوعية، هو رجح فكرني إن في حاجات مش عادي وبنتعلم مع بعض حاجات وفي نيتنا أن نمشي في طريق ربنا ونحترم علاقتنا، ولقيته مختلف وغير الناس اللي أعرفهم، لقيته حد طيب عايز يبني حياة محترمة».

المصري اليوم