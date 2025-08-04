أول بيان من «الداخلية» بشأن القبض على عاليا قمرون!

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى صانعات المحتوى، على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات إباحية تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.

وذكرت وزارة الداخلية – في بيانها الصادر الأحد – أن الواقعة جاءت في إطار متابعة البلاغات الواردة بشأن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر محتوى غير لائق يستهدف إثارة الجدل والإساءة للذوق العام.

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة، مقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها، بهدف رفع نسب المشاهدة على صفحتها وتحقيق أرباح مادية من وراء التفاعل والإعلانات.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضها على جهات التحقيق المختصة.

المصري اليوم