«هذا الوضع لا يخدم أحدًا».. راغب علامة يوجه رسالة لمصطفى كامل بعد أزمته الأخيرة

عبّر النجم اللبناني راغب علامة عن دعمه الكامل للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعد الأزمة الأخيرة التي أُثيرت في الوسط الفني، مؤكدًا احترامه الكبير له كشخصية فنية متكاملة تجمع بين الشعر والتلحين والغناء.

وفي بيان رسمي نشره عبر حساباته على منصة «إكس»، أوضح راغب علامة تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين النقيب مصطفى كامل، مشيرًا إلى أن الحديث كان ودّيًا وصريحًا وبنوايا طيبة، وقال: «أؤكد أن هذا الوضع لا يخدم أحدًا، ولا أقبل بوجود أي خلاف على الإطلاق.»

وأضاف علامة: «من يتطاول على النقيب، كأنه تطاول عليّ شخصيًا وعلى جمهوري، وأنا أتشرف بزيارة نقابة المهن الموسيقية في أي وقت، وأُكنّ كل التقدير لمصطفى كامل كنقيب وشاعر وملحن ومطرب.»

وشدد الفنان اللبناني على أهمية الحفاظ على صورة الفن والفنانين أمام الجمهور، مؤكداً أن الخلافات لا تخدم الوسط الفني، بقوله: «واجبنا أن نسعد الجماهير لا أن نفرّقها، وصورتنا يجب أن تظل جميلة. وكل الإشكاليات نعتبرها سحابة وعدّت.»

وختم راغب علامة رسالته بالتأكيد على مكانة مصر الفنية والثقافية في قلبه، قائلاً: «المكالمة التي جرت بيني وبين أخي مصطفى كانت مليئة بالمحبة والشفافية، ومصر ستبقى دائمًا الوجهة الأولى لكل مبدع، فهي هوليوود الشرق.»

ووجّه في ختام رسالته كلمة محبة لجمهوره المصري والعربي، قائلاً: «بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس».

المصري اليوم