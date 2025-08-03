“السكة الحديد” تطلق القطار الثالث لتيسير عودة المواطنين السودانيين إلى بلادهم

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد القطار المخصوص الثالث لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين بمصر والراغبين في العودة إلى وطنهم.

وأوضحت الهيئة -في بيان- أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لتقديم كافة التسهيلات الضرورية وتوفير وسائل نقل آمنة وكريمة ومدعومة للأشقاء السودانيين، عبر استقلالهم للقطار من محطة القاهرة حتى وصولهم إلى ميناء السد العالي النهري في طريقهم إلى دولة السودان الشقيقة، منوهة بتوجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.

ولفتت الهيئة إلى أن القطار رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) انطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى محطة السد العالي في الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) لخدمة جمهور الركاب، حيث يغادر من محطة أسوان إلى القاهرة غدا /الاثنين/، في تمام الساعة 20:30 مساءً، ليصل القاهرة الساعة 09:25 صباح اليوم التالي.

وأشارت الهيئة، إلى أن ذلك يأتي استكمالًا لسلسلة القطارات التي تم تشغيلها لنفس الغرض خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار التزام مصر الثابت بتقديم كافة صور الدعم للمواطنين السودانيين، وتسهيل عودتهم الطوعية لبلدهم الشقيق، مجددة حرصها على توفير كافة الإمكانات الفنية واللوجستية لتنفيذ هذه المهمة الوطنية وتيسير انتقال الركاب في ظروف أكثر راحة وتنظيم، وذلك انطلاقاَ من الروابط التاريخية العميقة بين شعبي وادي النيل، متمنية للمواطنين السودانيين سلامة الوصول والعودة الآمنة إلى وطنهم العزيز.

وفي هذا الإطار، عبر المواطنون السودانيون الذين استقلوا القطار، والذين يبلغ عددهم قرابة ألف مواطن سوداني، عن امتنانهم الكبير للدولة المصرية التي كانت ملاذا لهم في أصعب الظروف، وكذلك للشعب المصري الذي قدم لهم كل الدعم ومشاعر الإخوة الصادقة، كما أشاروا إلى أنهم يعودون اليوم إلى السودان بفضل التنسيق والتنظيم الجيد والسفر عبر القطارات التي تخفف مشقة الرحلة وتوفر الراحة والأمان خلال الانتقال من القاهرة إلى أسوان، حيث تستكمل الأسر رحلتها إلى وادي حلفا، مؤكدين أنها ليست مجرد رحلة بل جسر إنساني يعيد الأمل للعائدين إلى وطنهم وبناء مستقبل أفضل لأبنائهم.

تصوير أ ش أ: إيهاب كمال

وكالة أنباء الشرق الأوسط