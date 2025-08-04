وزير الداخلية ووالى ولاية الخرطوم يعلنان إستئناف الخدمات الشرطية المتكاملة بمجمع خدمات الجمهور بامدرمان

أعلن الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية إستئناف العمل بمجمع خدمات الجمهور بامدرمان

وأوضح وزير الداخلية خلال زيارته للمجمع الأحد رافقه الأستاذ/ أحمد عثمان حمزة والى ولاية الخرطوم والفريق شرطة حقوقي/محمد إبراهيم عوض الله نائب المديرالعام المفتش العام لقوات الشرطة أن إستئناف العمل بالمجمع وتقديم خدمات إستخراج جوازات السفر والأرقام الوطنية ورخص القيادة وترخيص المركبات وتكملة إجراءات الفيش يخفف كثيرا على مواطنى الولاية ومدينة امدرمان بجانب متابعة مركبات المواطنين التى تمت سرقتها بواسطة مليشيا ال دقلو الإرهابية عبر الانتربول ، مؤكدا أن الفترة القليلة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المراكز الخدمية بمحليات الولاية ممثلة فى مركز ابو ادم للجوازات والسجل المدنى ومركز الفحص الآلى بابوادم ، مبينا أن تلك المراكز تهدف الى تسهيل وتبسيط إجراءات المواطنين ونقل تلك الخدمات الى أماكن سكنهم ، مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تالو جهدا فى توفير الخدمات الشرطية الجنائية وأعمال المرور والسجل المدنى والجوازات بتوفير معينات العمل اللوجستية ، مشيدا بآداء منسوبى قوات الشرطة العاملين فى المجمع لدورهم الكبير فى إستعادة الخدمات بالسرعة المطلوبة