وزير الداخلية يترأس إجتماع مجلس الوزير والإجتماع يجيز إستراتيجية الوزارة للاعوام2026م الى 2030م

اللواء شرطة/ الفاضل يوسف محمد مدير الإدارة العامة للتخطيط أوضح للمكتب الصحفى للشرطة أن الإجتماع أجاز بالإجماع الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية للعام2026م الى 2030م والتى من أهم سماتها إحتوائها على مشروعات لكل مكونات الوزارة وتتحول هذه المشروعات الى أنشطة تتنزل الى خطط سنوية يتم تنفيذها فى العام 2026م ، مبينا أن هذه الخطط واحدة من آليات تنفيذ الإستراتيجية ، مشيرا الى أن أهم السمات أيضآ إستيعاب كل مطلوبات مرحلة ما بعد الحرب والدمار الممنهج الذى قامت به المليشيا المتمردة للبنى التحتية لكل مقار مكونات وزارة الداخلية ، مؤكدا أن الإستراتيجية إحتوت على مشروعات متميزة سيتم تنفيذها خلال الخطط السنوية ، مضيفا أن الإدارة العامة للتخطيط بحكم مسؤليتها فى متابعة الخطط وإعدادها ستتابع تنفيذ الإستراتيجية من بداية العام 2026م بجانب تقارير الآداء السنوية ونصف السنوية من كل عام ، واعدا المواطنين بأن تتنزل هذه الإستراتيجية خيرا وأمنا للوطن والمواطن .

المكتب الصحفي للشرطة