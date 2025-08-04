كلية علوم الحاسوب بجامعة وادي النيل تعقد امتحاناتها الكترونيا

بدأت كلية علوم الحاسوب بجامعة وادي النيل الأحد تنفيذ أول امتحاناتها إلكترونيًا، في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي، وتجربة تُعد الأولى من نوعها داخل الكلية، وتهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية وتيسير أداء الامتحانات للطلاب، خاصة في ظل التحديات المتغيرة التي تواجه قطاع التعليم العالي.

وقد شملت الامتحانات طلاب دفعة 2019، الذين تلقوا تدريبًا عمليًا مسبقًا على كيفية أداء الامتحانات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالجامعة. ويتولى فريق مركز تقانة المعلومات الإشراف الفني على سير الامتحانات، ضمن مشروعه الطموح للتحول الرقمي.

واكد الدكتور محمد الفاتح عوض، عميد كلية علوم الحاسوب، أهمية هذه الخطوة في تقليل استهلاك الورق وكسب الوقت، مشيرًا إلى أن التجربة وجدت رضا الطلاب الذين عبّروا عن ارتياحهم لاستخدام الألواح الذكية في أداء الامتحانات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد علي بدوي، مدير مركز تقانة المعلومات، أن تجربة الامتحانات الإلكترونية تُعد من أبرز مشروعات المركز، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الورق وتوظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.