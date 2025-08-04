“قضايا السلام والأمن”.. وزير الدولة بوزارة الخارجية يلتقي سفير روسيا الإتحادية لدي السودان

التقى السفير عمر صديق، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بمكتبه الأحد السفير أندريا تشيرنوفول، سفير روسيا الإتحادية لدي السودان.

بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والدفع بها في كافة المجالات وبصفة خاصة في المجالين السياسي والإقتصادي.

وثمّن وزير الدولة بوزارة الخارجية العلاقات المتينة بين السودان وروسيا الإتحادية، وأمّن على ضرورة تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات.

وأثنى سيادته على دور روسيا الإتحادية المهم في قضايا السلام والأمن في السودان وفي الإقليم ككل.

وفي جانب آخر قدّم السيد وزير الدولة شرحاً مفصلاً للأوضاع في السودان، مبيناً إنخراط جميع مؤسسات الدولة في متابعة آثار الحرب وتقديم العون الإنساني للنازحين في مناطقهم وقضايا العودة الطوعية وإعادة الإعمار.